MXGP-coureur Coldenhoff naar Yamaha

MXGP-coureur Glenn Coldenhoff verkast naar het fabrieksteam van Yamaha. De 29-jarige motocrosser komt daarmee in een topteam.

De overige twee rijders bij Yamaha zijn Jeremy Seewer, die dit jaar tweede werd in het WK achter de Sloveen Tim Gajser, en de Brit Ben Watson.

Coldenhoff won tot dusver vier races in de MXGP. Hij kwam afgelopen seizoen uit voor het Spaanse GasGas, na jaren voor KTM gereden te hebben.

De Brabander brak vorige maand bij een val in de kwalificatie voor de MXGP-race in Lommel twee ruggenwervels en moest noodgedwongen de rest van het seizoen aan de kant blijven. Desondanks eindigde hij als achtste in de WK-stand.

We spraken Coldenhoff onlangs over het afgelopen seizoen en over zijn revalidatie, te zien in de video hieronder.