Online racen wordt serieus: officieel Nederlands kampioenschap met prijzengeld

Rudy van Buren - KNAF Digital/Ferry Naaijer

De tijd dat racen in de woonkamer alleen een spelletje was, is voorbij. De Nederlandse autosportfederatie (KNAF) gaat online racen een serieus podium geven. Komende winter starten, met steun van sportkoepel NOC*NSF, de eerste officiële Nederlandse racegamekampioenschappen. Deelnemers kunnen zonder inschrijfkosten meedoen aan virtuele competities, waarin gestreden wordt om écht prijzengeld. "Fanatieke simracers krijgen nu de kans op het hoogste niveau voor prestigieuze zeges en de nationale titel te strijden", zegt KNAF-directeur Maarten van Wesenbeeck. Om een zo breed mogelijke doelgroep te kunnen aanspreken, richt de competitie zich in eerste instantie vooral op spelcomputers, met 'KNAF-certified' wedstrijden in de games Gran Turismo Sport (PlayStation 4) en DiRT Rally 2.0 (PlayStation 4, Xbox One en pc).

"We willen met dit initiatief autosport toegankelijker en betaalbaarder maken voor een bredere doelgroep en mikken in eerste instantie op een paar duizend deelnemers. Natuurlijk hopen we ook nieuw talent op te vissen." Van Wesenbeeck broedde al een tijd op een virtueel nationaal kampioenschap. "Gezien de sterk groeiende populariteit van online racen wilden we graag iets officieels onder onze vlag organiseren. Er is veel behoefte thuis te racen. Daarom hebben we begin dit jaar aangeklopt bij NOC*NSF." Een ton voor simracen Die steun is vooral financieel: een eenmalige bijdrage van 100.000 euro uit het zogenoemde innovatiefonds. "Geld dat is bedoeld om met iets vernieuwends de markt bestormen. We slaan de brug van gamen naar sporten. Beschouw de stichting KNAF Digital Motorsport die we hiervoor hebben opgezet maar als een startende onderneming." Twijfels over levensvatbaarheid heeft Van Wesenbeeck niet. "We moeten ons nu bewijzen, maar dat gaat wel lukken. Er is veel animo. En dit is een coronabestendige competitie, dus het komt sowieso van de grond."

KNAF-directeur Maarten van Wesenbeeck - KNAF Digital/Ferry Naaijer

De KNAF-directeur bevestigt dat de coronacrisis en de stilliggende sportwereld zijn plan in een stroomversnelling hebben gebracht. "We hebben de tijd mee. De explosieve groei van virtueel racen is een van de weinige positieve dingen die Covid ons heeft gebracht. De gewone autosport lijdt zwaar onder corona." Van Wesenbeeck hoopt met de virtuele kampioenschappen vers bloed op weg te helpen. "Dat kan zeker gebeuren. Kijk naar jonge coureurs Richard Verschoor en Jarno Opmeer. Zij reden in 2016 Formule 4 en moesten races rijden op circuits in Moskou en Sotsji. We hebben hen in een simulator laten oefenen en daarna reden ze in Rusland alle Russen om de oren. Richard werd meteen gestrikt door Red Bull. Hij kwam net uit de karts. Zo snel kan het dus gaan." "We hebben in Houten een simulatiecentrum gebouwd. Dat is een ideale trainingsplek voor jongeren", zegt Van Weesenbeeck. Maar de doelgroep is breder: alle ruim negenduizend KNAF-leden zijn welkom en iedereen die betaalbare autosport wil ook." "We hopen natuurlijk dat de simulator jongeren stimuleert lid te worden. Of ze daarna op echte circuits gaan racen? Dat is geen must, maar ik zal ze zeker niet ontmoedigen. Racegames zijn natuurlijk een prachtige promotie van autosport."

Rudy van Buren - KNAF Digital/Ferry Naaijer