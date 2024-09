Sparta kan vroege openingstreffer geen vervolg geven tegen Fortuna: 1-1

In een kleurloze wedstrijd hebben Sparta Rotterdam en Fortuna Sittard de punten gedeeld. Op Het Kasteel werd het 1-1. De thuisploeg kwam al in de derde minuut op voorsprong via verdediger Teo Quintero, maar nog voor rust maakten de bezoekers uit Limburg de gelijkmaker.

Door het gelijkspel slaagt Sparta er niet in om te profiteren van het puntenverlies van stadgenoot Feyenoord. Bij winst was het Feyenoord voorbijgegaan op de ranglijst, hoewel Feyenoord nog een wedstrijd tegoed heeft. Beide ploegen hebben nu tien punten.

Sparta heeft dit seizoen nog geen van de vier thuisduels gewonnen. Op de openingsdag kwam het niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Heracles Almelo. Het speelde vervolgens knap gelijk tegen Feyenoord (1-1) en verloor vorige week op eigen veld nipt van Go Ahead Eagles.