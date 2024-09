Osasuna brengt Barcelona eerste nederlaag toe, vervanger Ter Stegen viermaal gepasseerd

Ook het tweede doelpunt van Osasuna was een fraaie. Bryan Zaragoza werd diep gestuurd en met een heerlijke voetbeweging passeerde hij doelman Peña.

Blunder

In de tweede helft hielp Osasuna-keeper Sergio Herrera de bezoekers terug in de wedstrijd. Hij blunderde door een uitworp in de voeten van de tegenstander te gooien. Pau Víctor produceerde een rollertje, maar Herrera zag de bal al grabbelend en struikelend alsnog in het doel verdwijnen.

Na een uur kwamen Lamine Yamal en Raphinha alsnog in de ploeg en direct was Barcelona dreigender. Winst leverde het niet op, want Budimir benutte een penalty voor Osasuna na een overtreding van Sergi Domínguez. Abel Bretones maakte er met een prachtig afstandsschot zelfs 4-1 van.

Lamine Yamal liet met een fraaie treffer nog wel zijn klasse zien. Ondanks de nederlaag blijft Barcelona koploper in Spanje.