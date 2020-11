'Profvoetballers in Nederland tevreden over coronabeleid bij hun club'

Van de profspelers in Nederland is een grote meerderheid (92 procent) tevreden of zeer tevreden over de manier waarop er bij hun club met het coronavirus wordt omgegaan. Dat blijkt uit een enquête van de spelersvakbond VVCS.

De clubs moeten zich houden aan een coronaprotocol van de KNVB. Twee derde van de voetballers zegt bekend te zijn met dat protocol en een derde dus niet.

Zorgen om (financiële) toekomst

De 350 respondenten zijn bijna allemaal bezorgd over hun (financiële) toekomst als de competitie opnieuw stopgezet zou worden. Die zorg komt tot uiting in het hoge percentage spelers (82 procent) dat meldt de competitie te willen uitspelen.