Dodental orkaan Helene in VS opgelopen tot 52

Het aantal doden in de VS als gevolg van orkaan Helene is opgelopen tot zeker 52, hebben Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. De hulpdiensten vrezen dat het aantal nog verder zal oplopen.

De orkaan van de vierde categorie trok sinds donderdag over delen van Florida, Georgia, North Carolina en South Carolina en Tennessee. In South Carolina vielen zeker 23 doden, in Florida 11.

Er vielen tijdens het noodweer grote hoeveelheden regen. De laatste resten van de storm zijn inmiddels weggetrokken, maar de gevolgen zijn nog op veel plaatsen merkbaar. Huizen zijn verwoest, bomen ontworteld, op veel plaatsen zijn rivieren overstroomd en zeker drie miljoen huishoudens zitten zonder stroom. Vooral in North Carolina en Georgia is in veel gebieden de elektriciteit uitgevallen.

De verwoesting in het kustplaatsje Horseshoe Beach in Florida: