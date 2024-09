Ogen op Iran na dood Nasrallah: wat doet Hezbollah's belangrijkste bondgenoot?

Het is niet de eerste keer in het afgelopen jaar dat Iran zijn opties heeft moeten afwegen. Na een bombardement op het Iraanse consulaat in de Syrische hoofdstad Damascus, afgelopen april, vuurde Iran honderden drones af op Israël. Op enkele na wist Israël die te onderscheppen. Deze zomer stonden de verhouding weer op scherp toen Israël in één etmaal twee kopstukken liquideerde van Hamas en Hezbollah. Een Iraanse reactie bleef toen uit.

"Het beleid in Iran was toen: we moeten strategisch geduld opbrengen. Maar de vraag is wanneer dat geduld in Teheran opraakt", zegt Jafari. "Voor de leiders in Iran is overleving het belangrijkst. Als er een existentieel gevaar voor hun bestaan is, zullen ze in actie komen met hun bondgenoten."

Gezichtsverlies

Deze bondgenoten worden ook wel de 'as van verzet' genoemd: milities in het Midden-Oosten die worden gesteund door Iran. Hiertoe behoren onder andere Hamas in Gaza, Hezbollah in Libanon en de Houthi's in Jemen. Als Iran niet reageert op Nasrallah's dood, zullen die milities het vertrouwen in Iran als hun steunpilaar verliezen, zegt Jafari. "Als Iran de grote afwezige is het moment dat Hezbollah klappen vangt, zal dat tot enorme demoralisatie leiden bij Hezbollah, maar ook bij de andere bondgenoten."

Dat zegt ook Ali Vaez, Irandeskundige bij de gerenommeerde denktank Crisis Group. "Als Iran niet reageert, blijft er niets over van het afschrikwekkende effect dat Iran denkt te hebben op hun vijanden."

De dood van de Hezbollah-leider leidt bij deze mensen in Beiroet tot geschokte reacties: