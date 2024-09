Met veel jonge talenten winnen handbalsters opnieuw oefenduel van Servië

De Nederlandse handbalsters hebben in een oefeninterland met 26-22 gewonnen van Servië. Vrijdag won Oranje ook al ruim van dezelfde tegenstander. In de Maaspoort in Den Bosch werd het 40-27.

Beide landen bereiden zich voor op het EK, dat vanaf eind november wordt gespeeld in Hongarije, Oostenrijk en Zwitserland. Nederland is ingedeeld in een poule met Duitsland, IJsland en Oekraïne.

Afwezigen

Een aantal vaste krachten kreeg rust; Estavana Polman, Lois Abbingh en Kelly Dulfer zijn er niet bij. Interim-bondscoach Ricardo Clarijs selecteerde een flink aantal jonge talenten.

Clarijs staat tijdelijk aan het roer omdat Per Johansson na de Olympische Spelen onverwacht zijn vertrek aankondigde. De Zweed had nog een contract tot maart 2026.

In Almere maakte cirkelspeelster Merel Freriks haar rentree in het Nederlands team na een zware knieblessure. Ook Zoë Sprengers was deze week weer van de partij, nadat ze de Olympische Spelen had gemist door een blessure.

Jonge speelsters

Nederland begon wat stroef aan het duel, maar na 5-5 ging het beter lopen. Via Judith van der Helm en Kim Molenaar sloeg Oranje een gaatje.

Bij rust had Nederland een voorsprong van vier punten opgebouwd (15-11) en hield dat in de tweede helft vast. De 19-jarige keepster Bianca Schanssema onderscheidde zich door een strafworp en de rebound te stoppen.

Veel jonge speelsters kregen van Clarijs de kans om speelminuten te maken en een plek in de EK-selectie te verdienen. Met welke bondscoach Oranje daar zal verschijnen is nog onduidelijk.