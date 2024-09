Oranje-rugbysters spelen gelijk in eerste WXV-duel, WK-ticket nog binnen handbereik

De Nederlandse rugbysters hebben hun eerste duel van het WXV-toernooi met 8-8 gelijkgespeeld tegen Samoa. Halverwege stond Oranje in Dubai nog met 8-3 voor, maar in de tweede helft trok Samoa de stand gelijk.

De WXV is het laatste kwalificatietoernooi voor het WK van volgend jaar in Engeland. Nederland speelt in de WXV3-poule, waarin twee van de zes landen zich plaatsen voor het WK. Aangezien Fiji al geplaatst is, mag Nederland als derde eindigen, mits Fiji als eerste of tweede eindigt.

Na de eerste wedstrijd staat Nederland gedeeld derde, terwijl Fiji gedeeld eerste staat. Nederland speelt nog wedstrijden tegen Spanje en Hongkong. Elk land speelt slechts drie wedstrijden.