Klappertanden, thee en teleurstelling: ijskoud WK laat sporen achter in vrouwenpeloton

Bepalend voor de uitkomst van de koers was het niet, al kan de ene renster beter tegen de kou dan de andere. Elisa Longo Borghini, winnares van het brons, maakte zich niet zo veel zorgen. "Ik ben altijd goed in de kou en juist minder in de hitte. Voor mij was gewone regenkleding goed genoeg."

De taaie Italiaanse is daarmee een uitzondering. Winnares Lotte Kopecky hield haar beenwarmers langer aan dan gepland, omdat het "vooral in de afdalingen verschrikkelijk koud was".

Chloé Dygert wilde het liefst helemaal niet starten toen ze de gordijnen van haar hotelkamer opentrok. "Op een gegeven moment was ik zo aan het trillen op de fiets, dat ik twijfelde of ik nog wel een bocht kon nemen. Ik heb bijna de hele laatste ronde in de achtervolging gereden, dus daar kreeg ik het wel warm van."