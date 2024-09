Fout Beelen leidt nieuw puntenverlies Feyenoord in: 1-1 tegen NEC

Feyenoord was behoorlijk van slag door het plotselinge tegendoelpunt. De ploeg was na de achterstand amper meer gevaarlijk, waardoor het met een achterstand de kleedkamers opzocht.

NEC'er Dirk Proper bleef in de rust achter in de kleedkamer. Vlak voor de pauze leek zijn schouder uit de kom te schieten. Lasse Schöne was zijn vervanger, die daarmee voor de 200ste keer in de eredivisie in actie kwam namens NEC.

Lang leek het erop dat NEC de voorsprong vast kon houden. Feyenoorder Ueda schoot een bal nog fraai in de kruising, maar de vlag ging direct omhoog voor buitenspel.

Rommelig

De minuten tikten weg voor Feyenoord, dat zich verslikte in de drang om de gelijkmaker te maken. Rommelig voetbal was het resultaat, en het was precies zo'n rommelige situatie die vlak voor tijd dan toch de gelijkmaker inleidde.

Bekijk hier de reacties na afloop van het duel: