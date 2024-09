Luchtvaart worstelt met afvalberg: van maaltijden tot koptelefoons

Luchtvaartmaatschappijen beloofden in 2019 verbetering, maar in de praktijk zijn er obstakels. Alleen KLM verwerkt dagelijks al 14 ton cateringafval van inkomende intercontinentale vluchten. De vliegmaatschappij onderzoekt of er minder eten op vluchten kan worden meegenomen.

Nee verkopen

"We willen voorkomen dat we 'nee' moeten verkopen aan passagiers en dat is precies onze uitdaging", zegt Caroline van 't Hoff, verantwoordelijk voor afvalreductie bij KLM. "We verzamelen nu per vlucht data van niet geconsumeerd eten en drinken en hopen zo patronen te herkennen. Daar kunnen we onze belading op aanpassen, zodra we voldoende data hebben verzameld."

Daarnaast zitten internationale regels de vliegmaatschappijen dwars. Om dierziektes te voorkomen moeten zij bijna al het cateringafval dat overblijft na intercontinentale vluchten laten verbranden. Luchtvaartmaatschappijen pleiten voor een aanpassing van die regels, tot nu toe zonder succes.