De Boer: 'Wijnaldum is mijn nieuwe aanvoerder, Krul de eerste keeper'

"Het is natuurlijk treurig dat Virgil er niet bij is. Dat is een groot gemis. Je hoeft alleen maar te kijken naar zijn prestaties van de laatste jaren en naar wat voor persoonlijkheid hij is binnen de groep. Maar zoals altijd: als de ene koning wegvalt, moet de volgende koning opstaan."

Bondscoach Frank de Boer heeft op weg naar de komende drie interlands alvast twee knopen doorgehakt. Georginio Wijnaldum is bij afwezigheid van de zwaargeblesseerde Virgil van Dijk de aanvoerder van Oranje en Tim Krul zal het doel verdedigen in de Nations League-duels met Bosnië en Polen.

En dan is Wijnaldum, Van Dijks ploeggenoot bij Liverpool, de aangewezen man om de aanvoerdersband over te nemen, met Memphis Depay als eerste reserve. "Gini is een echte verbinder. Dat zag je ook toen de racismekwestie actueel was. Hij pakte toen de voortrekkersrol. Hij is misschien wel een ander type aanvoerder, maar iedereen is anders."

Debuut Bizot tegen Spanje

Van Dijk is niet de enige basisspeler die ontbreekt in de selectie van het Nederlandse elftal, dat woensdag de pittige week begint met een oefenwedstrijd in Amsterdam tegen Spanje. Vooral achterin laat zich dat voelen: met Mathijs de Ligt laat ook de tweede centrale verdediger van Oranje verstek gaan en doelman Jasper Cillessen kampt ook al met een blessure.

"Ik zal tegen Spanje zeker een representatief elftal neerzetten. Sommigen zullen niet gaan spelen, maar ook een aantal die wel tegen Bosnië en Polen gaan starten. Wat honderd procent zeker is, dat ik zes keer zal gaan wisselen."