Koploper PSV op halve kracht voorbij Willem II, Veerman valt uit

Trainer Peter Bosz wisselde tweemaal in de pauze. Tillman en Mauro Júnior gingen eruit, Noa Lang en Rick Karsdorp vielen in.

Vier minuten na rust was het raak voor PSV. Pepi kopte raak uit de vrije trap van Veerman. Invaller Karsdorp gaf een kwartier later de assist voor de 2-0, ook gemaakt door Pepi.

Een tegenvaller voor PSV was het uitvallen van Veerman, die na een pass naar zijn lies greep en meteen gebaarde dat hij gewisseld moest worden.

Na het duel kon Bosz nog niets zeggen over de inzetbaarheid van de middenvelder tegen Sporting. "Het was dusdanig ernstig dat hij er van af moest", zei de coach. "Veel meer kan ik er nog niet over zeggen."