Dammer Groenendijk verliest geen partij en pakt vierde Nederlandse titel op rij

Dammer Jan Groenendijk is in Drachten voor de vierde keer op rij Nederlands kampioen geworden. De Wageninger had in de slotronde tegen Alexander Shvartsman voldoende aan een remise.

Groenendijk besliste de drie voorgaande NK's pas na een barrage tegen Alexander Baljakin. Dit kampioenschap was minder spannend. Hij pakte direct de regie met drie zeges op rij.

Zonder nederlaag

De 26-jarige Groenendijk, tevens tweevoudig Europees kampioen, won de meeste partijen van allen (zeven van de dertien) en bleef net als Shvartsman, Jitse Slump en Baljakin zonder nederlaag.

Groenendijk begon de slotronde met twee punten marge op Slump, z'n enige rivaal. De Limburger (25) werd tweede en dat is zijn beste resultaat op een NK.