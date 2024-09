Onvrede over tactiek in Nederlandse ploeg na teleurstellend WK: 'Ongunstig voor mij'

"Ik wilde mijn eigen koers rijden en van mijn eigen krachten uitgaan. Maar misschien heb ik een beetje te veel op mijn eigen krachten vertrouwd", verzuchtte Vollering voordat ze zich koukleumend naar de bus begaf.

Gevraagd naar de tactiek van de Nederlandse ploeg bleef Vos, drievoudig wereldkampioen, op de vlakte. "In de laatste ronde wisten we wel dat het snel in elkaar zou kunnen schuiven", relativeerde ze het belang van haar positie. "Het idee was om de koers zwaar en hard te maken, zodat Demi in een goede positie zou komen."

Wellicht had het ook niet veel uitgemaakt, want de ervaren Vos had het zwaar in de laatste fase. "Vanaf zo'n 50 kilometer van het einde ging het kaarsje langzaam uit, ja."

Een juichende Nederlandse

Te midden van de teleurstelling in de Nederlandse ploeg, was er opvallend genoeg één renster die juichend over de streep kwam. Puck Pieterse eindigde als dertiende en werd daarmee wereldkampioen beloften.

"Echt pas in de late finale, toen we de laatste ronde in gingen, was ik daarmee bezig", vertelde Pieterse na afloop. "In de laatste tien kilometer hebben Mischa (Bredewold, red.) en ik het plan gemaakt om te gaan sprinten. Vanaf toen hebben we gezegd: we gaan voor die beloftentitel. Een heel mooi einde van mijn beloftentijd, heel bijzonder om die periode zo af te sluiten."