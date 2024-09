Hezbollah-leider Nasrallah gedood door Israël

Hezbollah-leider Nasrallah is gisteravond gedood bij een Israëlische luchtaanval. Hezbollah bevestigt dat in een verklaring. Het Israëlische leger had daarvoor al gemeld dat Nasrallah de Israëlische luchtaanval op Beiroet van gisteravond niet had overleefd.

Wat betekent dit voor Hezbollah en hoe zal Iran reageren? De hele uitzending staat in het teken van deze laatste ontwikkeling in het conflict in het Midden-Oosten.