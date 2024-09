Vlahovic belangrijk voor Juventus, Martínez helpt Inter aan eerste uitzege

Vlahovic verdubbelde de marge in de 55ste minuut, waarna aangever Koopmeiners op nog geen vijf meter afstand de bal tegen de lat van het lege Genua-doel trapte. In de slotfase liet voormalig Ajacied Francisco Conceição de 0-3 eindstand aantekenen.

Juventus doorbrak door de 3-0 zege niet alleen de serie 0-0's, het is ook na zes wedstrijden nog altijd zonder tegentreffer en dat is een clubrecord. De beste prestatie ooit in de Serie A staat op zeven 'clean sheets'. AC Milan was in het seizoen 1993/1994 de laatste club die dat voor elkaar kreeg.

Martínez schiet Inter naar zege

Internazionale bracht de lastige uitwedstrijd tegen Udinese tot een goed einde. De titelhouder, die dit seizoen in uitduels nog niet verder was gekomen dan twee remises, sloeg kort voor en na de pauze het beslissende gat en zegevierde met 2-3.

Inter, met Denzel Dumfries en tot een kwartier voor tijd ook Stefan de Vrij op de bank, schoot uit de startblokken bij Udinese met al na 44 seconden een treffer van Davide Frattesi. De thuisploeg, aan speelronde zes begonnen als de verrassende nummer drie van de ranglijst, had in het vervolg weinig in te brengen, maar wist toch langszij te komen.