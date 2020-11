Basketbalvrouwen zonder Driessen in EK-kwalificatie

De Nederlandse basketbalsters moeten het bij de EK-kwalifcatie met Slowakije (donderdag) en Hongarije (zaterdag) in Amsterdam zonder Noor Driessen doen.

Nadat Loyce Bettonvil afgevallen was, is nu ook Driessen positief getest op het coronavirus. Driessen was nog niet in de 'bubbel' opgenomen die de Nederlandse selectie heeft ingesteld voor de duels in de Amsterdamse Sporthallen Zuid.

Als de ploeg van bondscoach Hakim Salem beide wedstrijden wint, dan plaatst het vrouwenteam zich voor het eerst in ruim dertig jaar voor het EK,in juni 2021 in Spanje en Frankrijk.