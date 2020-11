Slob krabbelt terug: verklaringen die homoseksuele identiteit afwijzen gaan te ver

Verklaringen die van ouders van leerlingen vragen om homoseksuele identiteit af te wijzen, gaan te ver. Dat zegt minister Slob van Onderwijs na de ophef over uitspraken die hij gisteren deed in een debat.

De minister zegt vandaag dat goed nagegaan moet worden wat er precies staat in de verklaringen van reformatorische scholen. "En als ze in strijd zijn met een veilig klimaat op school, dan moeten ze op een goede manier worden aangepast."

Slob kreeg veel kritiek na een Kamerdebat gisteren. Daarin ging het onder meer over reformatorische scholen die ouders van leerlingen vragen om een verklaring te tekenen waarin een homoseksuele leefwijze wordt afgewezen.

Wet aanpassen

Scholen hebben het recht om zo'n verklaring te vragen, zei de ChristenUnie-minister in het debat. Dat komt volgens hem voort uit de vrijheid van onderwijs en de vrijheid van godsdienst. Tegelijkertijd zijn scholen verplicht om voor alle leerlingen te zorgen voor een veilig klimaat, zei hij ook.

Aan het eind van het debat kwam een Kamermeerderheid met een voorstel om korte metten te maken met dit soort verklaringen. De minister zei toen dat dat niet kon, omdat het strijdig is met de grondwet. Vandaag sprak Slob over "indien nodig de wetgeving aanpassen".

Coalitie not amused

"Minister Slob is door de pomp", zegt politiek verslaggever Ron Fresen. "Hij noemt dit zelf een verduidelijking van zijn standpunt, maar de minister is gewoon teruggefloten door de rest van het kabinet."

De coronaministerraad vanochtend is vooral over deze kwestie gegaan, zegt Fresen. "Dit is een groter punt geweest dan het coronabeleid. De drie andere regeringspartijen VVD, CDA en D66 hebben dit geagendeerd omdat ze op zijn zachtst gezegd not amused waren."