Palestijnse topdiplomaat Saeb Erekat (65) overleden aan corona

De Palestijnse politicus en topdiplomaat Saeb Erekat is overleden aan het coronavirus. Dat bevestigen zijn partij Fatah en zijn familie. Erekat (65) lag sinds vorige maand in het ziekenhuis en kampte al langer met een slechte gezondheid.

Hij gold de afgelopen decennia als een belangrijk gezicht van de Palestijnen naar de buitenwereld. Vanaf begin jaren negentig was hij betrokken bij vrijwel alle vredesbesprekingen met Israël. Een mijlpaal waren de Oslo-akkoorden, waarvoor Palestijnse en Israëlische leiders in 1994 de Nobelprijs kregen. In hetzelfde jaar werd Erekat hoofdonderhandelaar namens de Palestijnen.

Als zodanig pleitte Erekat steevast voor een onafhankelijke Palestijnse staat, naast Israël. Maar de onderhandelingen over een definitieve vredesdeal liepen keer op keer vast. Toch hield Erekat tot op het laatst zijn functie als onderhandelaar en bleef hij een belangrijke woordvoerder namens de Palestijnen. Ook was hij secretaris-generaal van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO.

Kritisch over Abraham-akkoorden

In de loop der jaren raakte de Palestijnse positie internationaal steeds verder geïsoleerd. Dit jaar sprak Erekat nog kritisch over de zogenoemde Abraham-akkoorden die Israël sloot met diverse Arabische landen, die eerder beloofd hadden Israël niet te erkennen vóór de oprichting van een Palestijnse staat. Tegelijkertijd nam onder Palestijnen de populariteit van hun leiders af, onder wie ook Erekat.

Na besmetting met het coronavirus en een verslechtering van zijn situatie werd Erekat vorige maand naar een Israëlisch ziekenhuis gebracht. Daar klonk enige kritiek op, zowel aan Palestijnse als aan Israëlische kant. Sommige Palestijnen vonden dat Erekat zich niet door Israël moest laten helpen, en ook sommige Israëliërs protesteerden tegen de medische zorg voor de Palestijnse politicus.

Als reactie op de dood van Erekat heeft de Palestijnse president Mahmoud Abbas drie dagen van rouw aangekondigd. Hij noemde het overlijden van zijn "broeder en vriend" een enorm verlies voor de Palestijnen. Ook diverse Israëlische politici en oud-politici hebben hun condoleances uitgesproken, onder wie voormalig minister van Buitenlandse Zaken Tzipi Livni.

Erekats gezondheid was al langer zorgelijk. Drie jaar geleden onderging hij vanwege een chronische aandoening een longtransplantatie. Erekat werd in 1955 geboren in Abu Dis, in de buurt van Jeruzalem. Hij studeerde onder meer in de Verenigde Staten en was doctor in de politicologie. Hij laat een vrouw, vier kinderen en acht kleinkinderen achter.