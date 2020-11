Handlangers van Barcelona-aanslagen voor de rechter

In Madrid is het proces begonnen tegen de verdachten die de daders van de aanslagen in Barcelona en Cambrils in 2017 zouden hebben geholpen. Bij die aanslagen, waarvoor IS de verantwoordelijkheid claimde, kwamen zestien mensen om het leven en raakten 140 mensen gewond.

Het gaat om drie verdachten die vandaag voor de rechter staan. Twee van hen, 23 en 31 jaar oud, zouden lid zijn van de jihadistische cel die verantwoordelijk was voor de aanslagen. Een 27-jarige man zou met hen hebben samengewerkt.

In het plaatsje Alcanar, zo'n 200 kilometer ten zuiden van Barcelona, ontplofte een dag voor de aanslagen een huis. De mannen zouden daar explosieven hebben gemaakt en opgeslagen. De ongewilde explosie leidde ertoe dat de aanslagen in Barcelona en Cambrils sneller in gang werden gezet.

Tegen de eerste twee mannen zijn celstraffen geëist van respectievelijk 41 en 36 jaar, tegen de derde man 8 jaar. De komende tijd worden er nog zo'n 235 getuigen gehoord. Het proces loopt naar verwachting tot in december.

Busje rijdt in op volle Ramblas

Op 17 augustus reed op klaarlichte dag een busje in volle vaart de Ramblas in Barcelona op en schepte daarbij tientallen mensen. Uren daarna reed een auto met vijf terroristen in op voetgangers in de badplaats Cambrils.

De daders zelf werden destijds doodgeschoten door de politie. De aanslagplegers in Barcelona en Cambrils waren lid van dezelfde terroristische cel.