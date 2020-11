Geen drugs- maar bedrijfsafval in gedumpte Brabantse vaten

In de 21 vaten van 1000 liter die eind september in Beers in Brabant werden gevonden, zat geen drugsafval, maar zogenoemde bleekaarde. Dat is een kleisoort die wordt gebruikt bij de raffinage van olie en was.

De vaten werden op 24 september ontdekt door een voorbijganger. Sommige vaten lekten. De politie ging in eerste instantie wel uit van drugsafval en sprak van een "asociale dumping".

'Blijft verwerpelijk'

"Het was dus geen spectaculaire drugshoeveelheid, maar bedrijfsafval. Het zag er wel zo uit, maar het bleek niet zo te zijn. Het maakt de dumping er niet minder lomp of verwerpelijk op", zegt de burgemeester van Cuijk, waar Beers onder valt, tegen Omroep Brabant.