Pedojagers actief in heel Nederland, politie kritisch: 'Hier maak je snel brokken'

De NOS sprak met Jagers 030 over hoe ze te werk gaan, en waarom ze het doen. Ook komt de politie aan het woord, die juist kritisch is over de groepen.

Onlangs confronteerde Jagers 030 een man in De Meern. Volgens de groep wilde hij strafbare feiten plegen met een minderjarig meisje. Nadat ze naar eigen zeggen genoeg bewijsmateriaal hadden verzameld, spraken ze met de man af en deden ze een burgerarrest. Volgens de groep hadden ze vooraf de politie ingelicht dat ze met de man gingen afspreken. De politie heeft de man ter plekke aangehouden nadat de groep bewijs aan de agenten had overhandigd. Er wordt onderzoek naar hem gedaan, bevestigde de politie tegenover RTV Utrecht.

In de regio Utrecht is een groep actief naam 'Jagers 030'. Geregeld gaan ze de confrontatie aan met een mogelijke pedofiel. "We doen dit om de kinderen te beschermen", zegt groepslid Marcus (echte naam bij redactie bekend, red.). Volgens de groep is het probleem groter dan veel mensen denken: "Je gaat voor de gein eens op zo'n chat kijken. En binnen tien minuten heb je vijf of zes man die een afspraak met je willen maken, wetende dat je minderjarig bent. Dat hoort gewoon niet."

Zo kreeg een man in Tilburg eind oktober een trap tegen zijn hoofd toen hij door een groep pedojagers werd vastgehouden. En in diezelfde week werd een groep van vijf mannen opgepakt in Arnhem , nadat ze volgens de politie geweld tegen hun slachtoffer hadden gebruikt. Die man was naar een park gelokt door iemand die zich voordeed als meisje.

Om hoeveel pedojagers het gaat is niet duidelijk. Wel is bekend dat ze vaak met elkaar in contact komen via sociale media. Facebook-groepen als Pedohuntnl en Pedofielenjagers hebben duizenden leden. De 'jagers' willen mannen die ze verdenken van pedofilie zonder geweld arresteren, zeggen ze. Maar niet altijd lukt dat.

Er zijn ook groepen die naar eigen zeggen geen geweld gebruiken, maar juist de vermeende pedofielen willen exposen om ze daarna aan de politie over te dragen. Maar dat is een schemergebied, want de politie wil niet dat de pedojagers voor eigen rechter spelen.

Ze vinden dat ze het voor de goede zaak doen, maar de politie zit er vaak mee in hun maag. Zogeheten pedojagers lijken steeds actiever in Nederland. Vorige week werd een 'jager' aangehouden omdat hij een man uit Oss zou hebben mishandeld. Volgens de verdachte was de Ossenaar een pedofiel; hij zou contact hebben gelegd met een minderjarig meisje.

De leden van Jagers 030 noemen hun acties "uitlokking voor een goed doel". Eigenlijk is het geen uitlokking, zeggen ze, omdat ze de vermeende pedofielen zelf het initiatief laten nemen. "Ze sturen zelf expliciete foto's en willen zelf afspreken, wij vragen er niet om." Bovendien gaan ze niet over een nacht ijs, zeggen ze. "Wij doen eerst goed onderzoek, zodat we zeker weten dat we voor 99 procent zeker zijn. Het bewijs moet sluitend zijn. "

Daarna komt het moment van de afspraak en het burgerarrest, vertelt Marcus. "We willen dat uitvoeren zonder strafbare feiten te plegen, want we willen dat hij meegaat met de politie en niet wij. We confronteren hem dat hij weleens met een minderjarig meisje afspreekt. Die schrikt daarvan. Na de bekentenis bellen we de politie."

Politie ziet 'zorgelijke ontwikkeling'

De politie wil niet dat groepen als Jagers 030 voor eigen rechter spelen. Want zulke situaties kunnen al snel leiden tot geweld. "Dat is een zorgelijke ontwikkeling", zegt Joost Lanshage van politie Midden-Nederland. Volgens Lanshage kunnen mensen beter meteen naar politie stappen als er vermoedens zijn van strafbare feiten. "Op het moment dat die informatie aanleiding geeft tot onderzoek, dan nemen we dat absoluut serieus."

De pedohunters uit Utrecht willen de politie juist helpen, zeggen ze. Ze overhandigen naar eigen zeggen geregeld bewijsmateriaal over aan agenten. "Kant en klaar bewijs, alles. En wat doen ze? Niks. Ze wachten tot het te laat is", zegt Marcus. "Je moet het juist voor zijn. De intentie van zo'n persoon is al genoeg. En vooral op komen dagen op de date. Dan ben je al fout bezig, want je lokt kinderen."

Bij de confrontatie filmen ze alles, vertelt Marcus verder. "Dat is mede voor onze zelfbescherming en het exposen". De beelden van de persoon plaatsen ze op het internet. "Het worden gewoon BN'ers die we pakken, door alle filmpjes die rondgaan. De reacties daarop motiveren ons om door te gaan."

Hoe bruikbaar is 'bewijs'?

De politie hekelt die ontwikkeling. Lanshage: "Mensen worden in het openbaar aan de schandpaal genageld. Iedereen verdient een eerlijk proces. Je mag niet zomaar iemand herkenbaar in beeld brengen, maar het gebeurt wel."

Ook andere politie-eenheden zijn kritisch. In het NOS Radio 1 Journaal zegt Simen Klok van de politie Oost-Nederland dat het zeer nauw luistert om bruikbaar bewijs te verzamelen. "Wat wij zien is dat veel van deze burgeracties op korte aannames gebaseerd zijn, zonder dat daar dat hele zorgvuldige speurwerk aan vooraf gaat", aldus Klok. "Ook al zijn de bedoelingen nog zo goed, dit is een terrein waarop heel snel brokken worden gemaakt. We raden dit daarom echt af."

Afgelopen vrijdag heeft Jagers 030 naar eigen zeggen opnieuw een vermeende pedofiel geconfronteerd. Vooraf heeft de groep de politie ingelicht en al het verzamelde bewijs overhandigd. Nadat ze met de man hadden afgesproken heeft de politie hem staande gehouden, zegt de groep. Marcus: "We willen graag met politie en justitie samenwerken en laten zien dat onze intenties goed zijn. Want het doel is om dit soort mensen te stoppen."