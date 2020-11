De uitzending van 10 november

Kritiek op Slob na uitspraken over afwijzen homoseksualiteit

Onderwijsminister Arie Slob krijgt veel kritiek op sociale media en in de Tweede Kamer na een debat gisteren over burgerrechten. Daarin zei hij dat religieuze scholen het recht hebben om ouders in een verklaring afstand te laten nemen van homoseksualiteit. Zolang er maar sprake blijft van een gelijke behandeling van alle leerlingen.

Kamerleden stelden gisteren kritische vragen over reformatorische scholen die ouders vragen zo'n verklaring te ondertekenen. Bij deze kwestie komen drie grondrechten met elkaar in botsing: het verbod op discriminatie en de vrijheid van onderwijs en godsdienst. Een Kamermeerderheid wil een einde maken aan de verklaringen.