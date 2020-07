Padel valt vanaf nu onder tennisbond KNLTB en kan zo verder groeien

Veel tennissers stappen de laatste jaren over op padel. Bij 140 tennisclubs in Nederland liggen al padelbanen. Kiki Bertens liet onlangs op Instagram weten op zondag altijd padel te spelen. "Alleen zondag?", reageerde Robin Haase.

Padel zou je kunnen omschrijven als een combinatie van tennis en squash. Je speelt tussen muren en glazen, waardoor de bal langer in het spel blijft. In Spanje is het na voetbal de populairste sport.

"Het bundelen van kennis en krachten en een eenduidige dienstverlening zal bijdragen aan de verdere groei van de padelsport in Nederland", meldt de KNLTB in een persbericht.

Ook veel andere sporters hebben de padelsport omarmd. Zo was Robin van Persie laatste te zien in een dubbelspel met Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis.

Erik Poel, algemeen directeur KNLTB, is blij met de fusie. "Dit is echt goed nieuws voor de padelsport. Vanuit één organisatie kunnen we veel krachtiger naar buiten treden en deze dynamische sport nog beter positioneren."

In Nederland zijn op dit moment in totaal 177 locaties met 360 padelbanen. De competitieinschrijving groeide van 450 teams in 2019 naar ruim 700 teams dit voorjaar. In 2020 worden zo'n 40 tot 50 nieuwe speellocaties verwacht.

NOS op 3 maakte in 2018 een reportage over de padelsport.