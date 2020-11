Advies: hoger startsalaris voor verzorgenden, anders lopen ze weg

Het startsalaris van verzorgenden moet omhoog. Dat adviseert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) aan het kabinet. Voorzitter en oud-minister Bussemaker wijst erop dat beginnende verzorgenden in onder meer de thuis- en gehandicaptenzorg vaak nauwelijks in hun levensonderhoud kunnen voorzien en dat dit mensen afschrikt, terwijl zij hard nodig zijn.

Bussemaker zei in het programma Spraakmakers op NPO Radio 1 dat de nood in de zorg groot is en dat niet gewacht moet worden met een oplossing. "Als we het nu niet doen, in deze tijd van corona, dan gaan we een hele zware tijd tegemoet."

Net boven het minimum

Het startsalaris van een beginnende verzorger IG (individuele zorg) met een contract voor 22 uur per week ligt op 1141,20 euro bruto per maand en daarmee net boven het officiële bestaansminimum van 1115,94 euro. "Deze mensen komen niet rond", zei Bussemaker, die eerder minister was namens de PvdA. Zeker als zij een gezin moeten onderhouden, gaan zij volgens haar vaak op zoek naar ander werk.

In het vandaag verschenen advies Applaus is niet genoeg wordt ook gepleit voor een een aparte cao voor verzorgenden en verpleegkundigen, waarin rekening wordt gehouden met hun specifieke arbeidsvoorwaarden, zoals de roosters. Veel mensen in de zorg zijn, zeker in coronatijd, gewoon moe, zei Bussemaker. "Ze hebben onvoldoende hersteltijd."