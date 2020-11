NS: tarieven tweede klas 1,5 procent omhoog, eerste klas 2,6 procent

De prijzen van treinreizen gaan omhoog. Voor de tweede klas worden ze vanaf 1 januari gemiddeld 1,5 procent duurder. De prijs voor de eerste klas stijgt gemiddeld met 2,6 procent, melden de Nederlandse Spoorwegen.

De prijsverhoging is een correctie voor de verwachte inflatie, meldt het bedrijf. De kosten die de NS onder meer maakt voor onderhoud van treinen worden bijvoorbeeld duurder door inflatie. De tarieven voor de eerste klas stijgen ditmaal iets meer, omdat de prijzen de afgelopen twee jaar niet zijn verhoogd, aldus de spoorwegvervoerder.

Het plan is om het tarief voor ov-fietsen te verhogen van 3,85 euro tot 3,95 euro per 24 uur. Dat voorstel is voorgelegd aan belangenorganisaties voor reizigers. Ook internationale treinreizen worden volgend jaar iets duurder: gemiddeld 1 procent.

Minder treinen

Vorige week gaf de NS aan dat er de komende tijd iets minder treinen rijden vanwege de coronacrisis. Sinds deze week wordt er in fases afgebouwd tot 90 procent van de normale dienstregeling. De spoorvervoerder heeft sinds de strengere coronamaatregelen veel minder reizigers en daarom zijn er volgens de NS minder treinen nodig.