Van Bronckhorst wil oude bekende Ajax verslaan: 'In Turkije praten ze nog over Farioli'

Zijn Besiktas is het seizoen sterk begonnen. Met winst in de Turkse Supercup, plaatsing voor de Europa League en dertien punten uit de eerste vijf competitiewedstrijden. Goed voor een derde plaats in de Süper Lig. En ongeslagen dus, tot zover.

Bij tegenstander Ajax verloopt onder de Francesco Farioli nog niet alles op rolletjes, maar in Turkije hoort Van Bronckhorst veel goede verhalen over de Italiaanse coach, die tussen 2021 en 2023 coach was van Fatih Karagümrük en Alanyaspor.

"Mensen in Turkije hebben het nog steeds over de tijd dat Farioli in Turkije werkte. Zijn manier van spelen... Dat zag je later ook terug bij Nice en zie je nu ook bij Ajax."

"Farioli is een coach die de bal wil hebben", concludeert Van Bronckhorst uit de verhalen en analyses. "Hij wil aanvallend spelen, opbouwen, met veel passjes bij het doel komen en zo kansen creëren."