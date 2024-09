Burgemeester Groningen beboet voor 'aanstootgevend gedrag', spreekt van misverstand

Burgemeester Koen Schuiling van de gemeente Groningen stapt naar de rechter omdat hij een opgelegde boete van 250 euro voor "aanstootgevend gedrag" niet terecht vindt. Schuiling zegt in een verklaring dat wat hem wordt verweten berust op een "misverstand".

"In maart 2024 reed ik alleen in mijn auto", zegt Schuiling in de verklaring die met de NOS is gedeeld. "Door mijn medische situatie had ik plotseling heftige buikpijn. Een poging die pijn te bestrijden is door een andere weggebruiker opgevat als aanstootgevend. Daar was uiteraard geen sprake van." Schuiling zegt dat hij dit aan de politie heeft uitgelegd, en een medische verklaring heeft gegeven. "Tot mijn verbazing heeft het OM toch een boete opgelegd."

Dagblad van het Noorden meldt dat de politie het proces-verbaal heeft overgedragen aan het OM Oost-Nederland om belangenverstrengeling te voorkomen.

Afscheid is versneld

Het OM zegt dat Schuiling een strafbeschikking opgelegd heeft gekregen wegens "schennis van de eerbaarheid". Bij zo'n strafbeschikking legt het OM zelf een straf op om de rechter te ontlasten. Omdat Schuiling het niet eens is met de aan hem opgelegde straf, wordt de zaak nu alsnog behandeld door een rechter. Een woordvoerder van de burgemeester laat weten dat daar nog geen datum voor bekend is.

Omdat de burgemeester de straf aanvecht, gaat het OM Oost-Nederland nu niet in op details van de zaak. Om die reden reageert het OM ook niet op de verklaring van Schuiling.

De Groningse burgemeester kondigde deze maand aan vroegtijdig te stoppen als burgemeester van de stad, een jaar voor het einde van zijn ambtstermijn. In zijn verklaring zegt hij dat de beschuldigingen niet de reden zijn geweest voor zijn besluit om te stoppen. "Maar het heeft het moment van afscheid nemen wel versneld. Ook om de onnodige en onterechte schade aan het ambt van burgemeester van én voor Groningen, te beperken."

'Pijnlijk misverstand'

De woordvoerder geeft geen verdere verklaring voor de "medische situatie" van de burgemeester en wat hij deed om de pijn te bestrijden. In zijn verklaring zegt Schuiling ook niet meer te willen zeggen over de situatie voordat hij voor de rechter verschijnt.

"Mensen die mij kennen weten dat ik hecht aan mijn privacy, maar ik zal de rechtbank op basis van alle beschikbare informatie overtuigen dat hier sprake is van een pijnlijk misverstand."