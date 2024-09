Australiërs pakken wereldtitel tijdrijden voor gemengde landenteams op 0,85 seconde

WK wielrennen live bij de NOS

Op zaterdag rijden de vrouwen de wegwedstrijd. De start is om 12.45u, aankomst wordt verwacht om 16.45u in Zürich. We zenden de hele koers uit op televisie.

Zondag de wegwedstrijd voor de mannen: de start is om 10.30u. We zijn er vanaf het begin bij op de stream, vanaf 13.10u zenden we ook uit op TV.