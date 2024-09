Goed nieuws voor Roord, voetbalster kan rentree maken na acht maanden revalideren

Ze moest door haar blessure niet alleen de wedstrijden in Engeland missen, maar ook de duels van Oranje met Spanje en Duitsland in de Nations League en de EK-kwalificatieduels.

In oktober speelt het Nederlands elftal vriendschappelijke wedstrijden tegen Indonesië en Denemarken, het is nog maar de vraag of Roord daar alweer bij zal zijn.

'Bewijs van hard werk'

Nu, bijna acht maanden na haar operatie, kan Roord komend weekend in ieder geval weer haar rentree maken op het voetbalveld als City het opneemt tegen Brighton & Hove Albion.

"Ze traint volledig mee en haalt een hoog niveau. Dat Jill zondag minuten kan maken, is een bewijs van haar harde werk", zegt Taylor.

Bekijk hier een explainer over kruisbandblessures in het vrouwenvoetbal, die wij vorig jaar maakten: