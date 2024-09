Wiersma onder druk van boze Kamer: toch verbod stroomstoten in veesector

Minister Wiersma van Landbouw is toch bereid een verbod op stroomstoten in de veesector in te stellen. Vrijdag schreef ze nog aan de Tweede Kamer dat ze eerst wilde gaan praten met de sector om het dierenwelzijn te verbeteren en dat ze daarom niet voor een verbod was.

Maar in een Kamerdebat bleek vandaag dat een overgrote meerderheid wel een verbod wil. Ook de regeringspartijen PVV, VVD en NSC wezen erop dat er eerder al veel gesprekken met de sector zijn gevoerd en dat de Kamer zich duidelijk voor een verbod heeft uitgesproken. Alleen BBB, de partij van de Wiersma, was het met haar eens.

Toezeggingen van voorganger

In juni dit jaar beloofde Wiersma's voorganger Adema al dat er snel een verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur bij het transport van vee zou komen. Hij kwam met die belofte na vragen over filmpjes van de actiegroep Varkens in Nood. Daarop was te zien hoe dieren willekeurig stroomstoten kregen op zeer gevoelige plekken, terwijl ze geen ruimte hadden om te bewegen. Dat is niet toegestaan.

Maar Wiersma kwam van de toezegging van Adema terug en in het debat hield ze aanvankelijk voet bij stuk. Ze verwees daarbij onder meer naar het hoofdlijnenakkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB, waarin staat dat er geen "nieuwe nationale koppen" moeten komen op Europees beleid. Dat betekent dat er geen strengere regels moeten komen dan elders in Europa. En in de EU is geen verbod.

Geen totaalverbod

Maar de Kamer reageerde woedend. De meerderheid hield de minister in harde bewoordingen voor dat ze de mening van de Kamer niet zomaar naast zich mag neerleggen en dat ze de passage over de koppen ook verkeerd uitlegde. NSC-Kamerlid Holman zei dat de minister wel hoort, maar niet luistert en GroenLinks-Kamerlid Bromet sprak van een beginnersfout. Na een korte schorsing zei Wiersma dat ze er niet ongevoelig voor is "hoe dit leeft".

Daarom zal ze zo snel mogelijk met voorstellen naar de Kamer zal komen. Ze denkt daarbij aan een paar weken. Ze voegde er wel aan toe dat er volgens Europese regels geen totaalverbod mag komen. De details worden nog uitgewerkt.

Tijdens het debat bleek nog eens dat de regeringspartijen sterk verdeeld zijn over het landbouwbeleid. Zo sprak PVV-Kamerlid Graus van een stroomstootwapen, dat eigenlijk onder de Wapenwet zou moeten vallen. Zijn BBB-collega Pierik zei dat het helemaal niet om een wapen gaat, maar om een hulpmiddel, een eenvoudig zaklampje met een paar batterijen erin waarmee je ook dieren het leven kan redden.