Legerchef Israël: luchtaanvallen op Hezbollah maken weg vrij voor 'mogelijke inval'

De chef van het Israëlische leger, Herzi Halevi, zegt dat de luchtaanvallen in Libanon zullen doorgaan, om Hezbollah te verzwakken en om de weg vrij te maken voor "een mogelijk grondoffensief". Halevi deed zijn uitspraken terwijl hij een bezoek bracht aan het noordelijke front.

Israël heeft tegelijkertijd reservisten opgeroepen voor de strijd tegen Hezbollah in Libanon. Het gaat om twee brigades die zijn opgeroepen. Dat zijn tussen de 4000 en 8000 militairen die nu bovenop het beroepsleger in het noorden van Israël komen.

Vanavond komt ook het Israëlische veiligheidskabinet bij elkaar. Premier Netanyahu heeft een vergadering gepland om 20.00 uur lokale tijd (19.00 uur in Nederland). Het ligt voor de hand dat Netanyahu ook daar de strijd tegen Hezbollah gaat bespreken met zijn ministers.

'Grote klap voor Hezbollah'

Israël begon maandag met het uitvoeren van hevige luchtaanvallen op Libanon. Daarbij vielen volgens Libanon bijna 600 doden. Israël zegt de veiligheid aan de noordgrens te willen herstellen. Het wil dat er een einde komt aan de raketbeschietingen door Hezbollah, waardoor de tienduizenden geëvacueerde burgers terug kunnen keren naar hun huizen.

Het hoofd van de noordelijke strijdkrachten van Israël, generaal-majoor Ori Gordin, sprak vanochtend van "een grote klap voor de slagkracht van Hezbollah, met de focus op hun vuurkracht, en een zeer grote klap voor de commandanten".

Volgens hem is een volgende fase aangebroken. "Nu moeten we de veiligheidssituatie in het noorden veranderen, en we moeten volledig voorbereid zijn om actie te ondernemen." Wat hij daar precies mee bedoelt, is niet duidelijk, ook niet of hij daarmee voorsorteert op een grondoffensief.