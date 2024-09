Legerchef Israël: luchtaanvallen op Hezbollah banen weg voor 'mogelijke inval' Libanon

Het Israëlische leger zegt vandaag 280 posities van terreurbeweging Hezbollah te hebben geraakt. Het Libanese ministerie van Volksgezondheid zegt dat er bij deze aanvallen 20 doden zijn gevallen.

Het is de derde opeenvolgende dag van hevige Israëlische luchtaanvallen in Libanon, voornamelijk in de gebieden waar Hezbollah actief is. Volgens de VN zijn er de afgelopen dagen 90.000 Libanezen op de vlucht geslagen. Hezbollah zegt door te zullen gaan met raketbeschietingen op Israël zolang er geen staakt-het-vuren is in Gaza.