Donald Duck krijgt nieuwe buren na tekenwedstrijd voor nieuw personage

Stripfiguur Donald Duck en zijn buurman Bolderbast krijgen vandaag nieuwe buren. Het weekblad heeft de nieuwe buurtgenoten vanmiddag voorgesteld in het Rijksmuseum in Amsterdam, dat komende maand aandacht besteedt aan de familie Duck.

In de straat in Duckstad betrekt Eva Hamerslag een leegstaande woning samen met haar zoon Lex. De ruzies van de buurmannen leidden ertoe dat de vorige buren vertrokken en het huis weer leeg kwam te staan.

De personages zijn bedacht door de 9-jarige Eva. Zij werd geselecteerd als een van de vijf finalisten uit de 7000 inzendingen voor een tekenwedstrijd ter ere van het 90-jarige bestaan van het stripfiguur. Er waren 300 kinderen en genodigden aanwezig bij de bekendmaking van haar personages.

Dat de eenden bruin gekleurd zijn is opvallend omdat de strip vooral uit witte eenden bestaat, zoals Donald Duck, zijn neefjes Kwik, Kwek en Kwak en zijn vriendin Katrien. Volgens hoofdredacteur Ferdi Felderhof is dit geen redactionele keuze, maar geeft dit wel aan dat er onder de lezers behoefte is aan diverse verhalen.

Duizenden stemmen

De nieuwe buurvrouw is een eend die werkt als timmervrouw. "Eva Hamerslag maakt van alles zelf voor in en om haar huis. Ze kan niet tegen verspilling en ziet in alles iets dat ze kan hergebruiken", schreef de winnares van de tekenwedstrijd bij haar inzending.

Eva Hamerslag kan volgens haar bedenker niet goed tegen ongelijkheid. "De ruzie tussen haar buurmannen vindt ze maar kinderachtig." De zoon van Eva, Lex, heeft als hobby programmeren. Via een groot online netwerk met andere kinderen lost hij 's nachts problemen op.

Meer dan 20.000 kinderen brachten hun stem uit bij de verkiezing van de nieuwe personages. De nieuwe karakters zijn te zien op de cover en in het openingsverhaal van het weekblad. Ook verschijnt Eva Hamerslag in toekomstige verhalen van de Nederlandse editie van Donald Duck.

Nog steeds populair

De Nederlandse versie van het weekblad bestaat 72 jaar. In de Verenigde Staten was Donald Duck voor het eerst te zien in 1934. Het tijdschrift verschijnt wekelijks en had in 2022 een oplage van ruim 200.000 exemplaren.

Twee jaar geleden bestond 'de Donald Duck' in Nederland 70 jaar: