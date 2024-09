Tegen Besiktas moet het bij Ajax niet anders maar beter, vindt Farioli

Maar het basisidee zal bij Ajax hetzelfde blijven, ook tegen Besiktas in de Europa League. "We moeten niet te hard van stapel lopen als we winnen, of andersom. We moeten vooral constant proberen te zijn."

Niet somberen

Dat laatste benadrukt ook de aanvoerder van Ajax, Jordan Henderson. "We hoeven nu niet al te veel te somberen. Een punt was zaterdag het maximale dat er in zat, dus we nemen ons verlies. En ik denk dat we na de 1-0 ook goed gefocust zijn gebleven. Als het echt mee had gezeten hadden we nog kunnen winnen."

Henderson probeerde ook tegen Go Ahead de boel bij elkaar te houden. Hij coacht zijn medespelers veel. "Soms vinden ze het niet leuk, omdat ik te veel schreeuw", glimlacht de Engelsman. "Je moet een balans vinden in het vrij laten voelen en het helpen van spelers."