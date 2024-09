Partijtop Duitse Groenen stapt op na verkiezingsnederlaag

De top van de Duitse Groenen treedt terug na de verkiezingsnederlaag van de partij in de deelstaat Brandenburg.

Voorzitters Ricarda Lang en Omid Nouripour maakten de stap bekend op een persconferentie. "Het is tijd voor een nieuw begin", aldus de bestuurders.

De Groenen kregen in Brandenburg zo'n 4 procent van de stemmen. Bij de vorige deelstaatverkiezingen in 2019 was dat nog ruim 10 procent. De partij verloor de afgelopen maanden ook al bij de stembusgang in Thüringen en Saksen en de verkiezingen voor het Europees Parlement. De radicaal-rechtse AfD won juist fors en werd in Thüringen zelfs de grootste.

Diepste crisis in tien jaar

"De uitslag in Brandenburg op zondag is een teken dat onze partij zich in de diepste crisis in tien jaar bevindt", zei Nouripour. "Het is tijd om het lot van onze geliefde partij in de handen van anderen te leggen."

Lang blikte ook alvast vooruit naar de landelijke parlementsverkiezingen volgend jaar. "Niet zomaar verkiezingen", volgens haar. De partij moet zich volgens haar voorbereiden op een drastisch veranderd politiek klimaat. "Het wordt een keuze tussen een land dat zich richt op het bereiken van welvaart door vast te houden aan klimaatneutraliteit of een land dat wordt geleid door mensen die zich van dat alles willen distantiëren."

De leden van de Groenen zullen half november op een partijcongres een nieuw bestuur kiezen.