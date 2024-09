EU-lidstaten voor afzwakken beschermde status wolf

Een meerderheid van de ambassadeurs van de 27 landen in de Europese Unie (EU) is voor een verlaging van de beschermde status van de wolf. Dat voorstel werd vorig jaar gedaan door Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. Alleen Spanje en Ierland zijn volgens diplomatieke bronnen tegen.

De Commissie wil de status verlagen van "strikt beschermd" naar "beschermd". In bepaalde omstandigheden mag de wolf dan worden verjaagd of bejaagd. Dat kan betekenen dat het dier wordt afgeschoten. Nederland is voor dit plan. Morgen nemen de EU-ministers via een stemming een definitief besluit.

Dan is het nog niet zeker dat het dier minder beschermd wordt. De huidige status is namelijk vastgelegd in de Conventie van Bern, een internationaal verdrag met afspraken over het behoud van dieren- en plantensoorten. Niet alleen EU-landen hebben dit verdrag ondertekend, maar ook Burkina Faso, Marokko, Tunesië en Senegal. De EU-landen moeten deze landen dus nog overhalen om het verdrag aan te passen bij de volgende vergadering in december.

Als dat lukt, moet de Commissie een voorstel doen om de Habitatrichtlijn aan te passen. En daar mogen de lidstaten dan weer over stemmen. Voorlopig geniet de wolf dus nog van zijn "strikt beschermde" status.