Al 100 jaar langs de deuren: Kinderpostzegels viert jubileum met videozegel

Het is een jaarlijks terugkerend beeld: kinderen die langs de deuren gaan om Kinderpostzegels te verkopen om geld op te halen voor kinderen die te maken hebben met armoede, eenzaamheid of problemen thuis. Dit jaar staat de week in het teken van een jubileum: het 100-jarig bestaan van Kinderpostzegels.

Vanochtend onthulde prinses Margriet de speciale jubileumeditie van de postzegels. Dit jaar zullen kinderen interactieve zegels verkopen, met een QR-code erop. Wie de code met een telefoon scant, komt op een website terecht waar een videoboodschap kan worden opgenomen. Ontvangers van de postzegels kunnen die opname dan bekijken. Kiezen voor 'gewone' kinderpostzegels kan ook.

Koninklijk besluit

De Kinderpostzegel is in 1924 in het leven geroepen. Bij koninklijk besluit is toen vastgelegd dat er in Nederland postzegels uitgegeven mogen worden met een toeslag voor "het misdeelde kind". Met de actie werd 51.000 gulden, omgerekend 23.143 euro, opgehaald voor voogdijkinderen.

De Kinderpostzegelactie, zoals mensen hem nu kennen, is later ontstaan. In 1948 liet een schoolmeester uit het Zuid-Hollandse Waarder de kinderen van zijn basisschool langs de deuren gaan met de zegels. Volgens de meester konden kinderen zo leren hoe zij mensen benaderen, verhalen vertellen en contant geld gebruiken. Zijn idee sloeg aan en een jaar later kwam er een landelijke actie.