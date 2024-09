Voetbalsters Oranje oefenen richting EK tegen Indonesië en Denemarken

Het Nederlands elftal speelt in oktober vriendschappelijke wedstrijden tegen Indonesië en Denemarken. Het zijn de eerste oefenduels richting het EK voetbal in de zomer van 2025.

Het duel met Indonesië wordt gespeeld op de Vijverberg in Doetinchem. "Er is natuurlijk een geschiedenis met Indonesië en dat maakt deze eerste ontmoeting wel bijzonder", zegt bondscoach Andries Jonker over het affiche.

Bij het Indonesische mannenelftal spelen veel in Nederland geboren spelers. Ook bij de selectie van de vrouwen wordt daar nu naar gekeken. Volgens de baas van de Indonesische voetbalbond wordt er binnen afzienbare tijd ook tussen de mannenteams van Indonesië en Nederland geoefend.

Duel met Denemarken

De Oranjevrouwen spelen vier dagen later in Esbjerg tegen Denemarken. Beide landen hebben zich rechtstreeks geplaatst voor het EK in Zwitserland. De loting daarvoor is op 16 december plaatsvinden.