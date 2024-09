Vanavond op tv: Spanningen binnen NSC • Oud-premier Olmert over Israëls oorlogen • Weermodellen van de toekomst

Spanningen binnen NSC

Nadat Pieter Omtzigt ruim een jaar geleden Nieuw Sociaal Contract (NSC) oprichtte, was zijn partij de grootste in de peilingen. Bij de verkiezingen kreeg NSC 20 zetels. Maar vandaag de dag is alles anders: recente peilingen laten zien dat Omtzigt, die ziek thuis zit, nog maar een handjevol zetels krijgt mochten er nu verkiezingen zijn.

Waarnemend fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven steunde vorige week de oppositie toen die vroeg om extra stukken in het migratiedebat. De verhoudingen met coalitiegenoten PVV, VVD en BBB zijn daardoor extra op scherp gezet. Wat is er aan de hand met NSC?