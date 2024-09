Rusland bestormt strategisch gelegen stadje Voehledar in Oekraïne

Op andere plekken heeft het Oekraïense leger meer succes. Zo is het gelukt een tegenoffensief te stoppen in Koersk, een Russische regio die Oekraïne begin augustus binnenviel. Ook is het gelukt Russische troepen verder de stad Vovchansk in de buurt van Charkiv uit te drijven.

'Overwinningsplan'

President Zelensky is momenteel in de VS voor overleg met een reeks wereldleiders. In de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties sprak hij met de leiders van Duitsland, India en Japan. Vandaag spreekt hij de Algemene Vergadering toe.

Morgen reist de Oekraïense leider naar Washington voor een ontmoeting met de Amerikaanse president Biden. Zelensky wil Biden, en ook de presidentskandidaten Harris en Trump, zijn 'overwinningsplan' presenteren, een plan dat Oekraïne de slagkracht moet geven om op te rukken en Rusland aan de onderhandelingstafel te dwingen.

Zelensky hield de VN-Veiligheidsraad gisteren voor dat de oorlog niet alleen door onderhandelingen beëindigd kan worden, en dat Rusland "tot vrede gedwongen moet worden".

Een woordvoerder van het Kremlin noemde dat plan vandaag "een fatale fout die gevolgen zal hebben voor Kyiv".