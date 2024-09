Leerlingen middelbare school Amsterdam-Zuid belaagd en beroofd

Vier leerlingen van een middelbare school in Amsterdam-Zuid zijn gisteren door een groep jongeren belaagd. Een leerling werd beroofd en raakte gewond. Dat gebeurde vlak buiten de hekken van de school. De school en politie bevestigen het voorval aan stadsomroep AT5.

In een brief aan ouders en leerlingen spreekt de rector van het Hervormd Lyceum Zuid over een "ernstig incident". Volgens de rector kon erger worden voorkomen doordat een van de leerlingen de hulp van twee docenten inschakelde. Over de ernst van de verwondingen is niets bekendgemaakt.

De school zegt nauw contact te hebben met de politie, gemeente en andere scholen over het vervolg van het incident en de veiligheid in het algemeen.

Straatroven

Eind vorig jaar vonden er in stadsdeel Zuid meerdere straatroven plaats in de buurt van scholen en op andere plekken. Bij de straatroven werden veelal mobiele telefoons, geld of draadloze oortjes buitgemaakt. Zo werden in november in een week tijd drie leerlingen van het Vossius Gymnasium beroofd. Uiteindelijk werden zeven - deels minderjarige - verdachten aangehouden.

"Het leek erop dat vorig jaar - met de arrestatie van enkele jongeren - de grootste problemen in Amsterdam-Zuid waren opgelost", aldus de rector in de brief. "Nu blijkt toch dat we helaas op onze hoede moeten zijn."

Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de berovingen van vorig jaar en het incident van gistermiddag. De politie doet onderzoek, aldus een woordvoerder tegen de omroep.