Olympisch sprintkampioene Alfred krijgt eigen dag op Saint Lucia

Het is al 54 dagen geleden dat ze Saint Lucia in vuur en vlam zette, maar nu pas hebben de inwoners van het Caribische eiland hun nieuwe heldin kunnen bejubelen. Atlete Julien Albert, die begin augustus in Parijs haar land de eerste olympische medaille ooit bezorgde door de 100 meter te winnen, is terug op haar geboortegrond.

Verplichtingen op en naast de atletiekbaan stonden een eerdere terugkeer in de weg. Zo demonstreerde Alfred onlangs nog haar klasse door ook tijdens de Diamond League-finale in het Brusselse Koning Boudewijn Stadion als snelste de 100 meter af te werken.

Het feest op het eiland, qua oppervlakte iets meer dan drie keer Texel en bewoond door zo'n 180.000 Saint Lucianen, was er niet minder om. De atlete was, met het goud en ook het zilver van de 200 meter om haar nek, het vliegtuig nog niet uit of ze kreeg al door premier Philip Joseph Pierre een eremedaille opgespeld.