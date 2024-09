Nog meer aanhoudingen in verband met dood Leidenaar (38)

De politie heeft vier mannen gearresteerd in verband met de dood van een 38-jarige man uit Leiden. Het lichaam van de man werd begin juni gevonden in zijn eigen appartement. De politie ging al snel uit van een misdrijf.

De verdachten zijn twee mannen uit Leiden van 28 en 29 jaar oud, een man van 28 uit Leiderdorp en een 31-jarige man uit Voorschoten. De laatste is door een arrestatieteam aangehouden. De woningen van de verdachten zijn vanochtend doorzocht.

Eind juni werd ook al een 22-jarige Nederlander in Spanje gearresteerd die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man. Volgens Omroep West werd hij in Spanje betrapt op blowen achter het stuur en zagen de autoriteiten daarna dat hij in Nederland werd gezocht. Hij is inmiddels overgeleverd aan Nederland en zit nog steeds vast.

Weinig details

De politie wil verder weinig kwijt over de zaak. Zo is niet bekendgemaakt hoe de man om het leven is gekomen. Het slachtoffer werd kort voor zijn dood op 6 juni nog gefilmd in een supermarkt in Leiden. Beelden daarvan zijn in het opsporingsprogramma van Omroep West gedeeld.

De verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.