City bevestigt kruisbandblessure Rodri, uitgerekend hem wacht herstelperiode

Rodri ligt hoogstwaarschijnlijk lang uit de roulatie. Manchester City laat weten dat de middenvelder een kruisbandblessure heeft opgelopen tijdens het Premier League-treffen met Arsenal (2-2) van zondag. In het ergste geval, als de kruisband gescheurd is, zou het om een hersteltijd van negen maanden kunnen gaan.

De Spanjaard ging na een kwartier naar de grond, nadat hij zich verstapt had tijdens het inlopen bij een hoekschop. Hij greep direct naar zijn rechterknie en moest, ondersteund door twee verzorgers, van het veld.

De blessure komt op een pikant moment. Rodri klaagt al geruime tijd over de volle speelkalender en de overbelasting die daarvan het gevolg is. Enkele dagen eerder had de 28-jarige international aangekondigd een staking te overwegen vanwege de alsmaar toenemende hoeveelheid wedstrijden.

Vijftig duels

Het treffen met Arsenal, in de vijfde competitiespeelronde, was de tweede keer sinds de gewonnen EK-finale in juli dat Rodri bij City in de basis stond. In die finale had hij een hamstringblessure opgelopen, na een seizoen waarin hij ruim 4.300 minuten had gemaakt in vijftig gespeelde duels.