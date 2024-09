VN worstelt tijdens jaarvergadering met een lijst aan conflicten en met zichzelf

Hij wijst op het voorstel van Bidens VN-ambassadeur om de Veiligheidsraad uit te breiden met permanente zetels voor Afrikaanse landen. "Ze had het niet over het vetorecht, maar dit is de eerste keer in de twintig jaar dat ik verslag doe van deze vergadering dat er momentum is voor hervormingen in de Veiligheidsraad", zegt Goldberg.

Nervositeit over verkiezingen VS

Voor president Biden, die zich decennialang heeft ingespannen voor een sterk zichtbare rol voor Amerika op het wereldtoneel, was het de laatste keer dat hij de Algemene Vergadering toesprak.

De onzekerheid die het Amerikaanse verkiezingsjaar met zich meebrengt drukt zwaar op deze vergadering, zegt Richard Gowan van de International Crisis Group van de VN. "Mensen hebben geluisterd naar Biden, maar hun gedachten waren bij iemand anders. En dat is Donald Trump, want daar zijn veel zorgen over. Trump kan de VN veel schade toebrengen als hij dat zou willen."