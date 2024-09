Twente-icoon Brama geeft ogen en oren de kost op Old Trafford: 'Maar geen schoolreisje'

Terug naar de wedstrijd. Want zo leerzaam als het verblijf in Manchester zal worden voor Brama, zo leerzaam wordt het zeker ook voor de spelers. Het leeuwendeel van de Twente-selectie debuteert vanavond in een Europees toernooi, als je kwalificatieduels niet meerekent. Voor velen wordt het bovendien de grootste wedstrijd in hun loopbaan tot nu toe.

"Europese wedstrijden spelen zoals United-uit, dat zullen de meeste spelers niet heel vaak in hun carrière doen", weet Brama. "Dat is hartstikke gaaf en iets om van te genieten. Maar in de tweede plaats is het ook een uitdaging om er het maximale uit te halen. Je leert er gewoon enorm veel van, je ontwikkeling gaat daardoor in een versnelling."

Zit er spanning in de selectie? "Ik denk dat er voor elke wedstrijd wel een bepaalde spanning is en dat zal nu misschien iets meer zijn. De een zal er wellicht meer last van hebben dan de ander, want United is wel zo'n ongelofelijk veel grotere club dan Twente is."