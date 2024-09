Champions League- en WK-winnaar Varane (31) stopt per direct met voetbal

Raphaël Varane zet per direct een punt achter zijn voetbalcarrière, waarin hij veel grote prijzen pakte. De 31-jarige Franse verdediger blijft in een rol buiten het veld betrokken bij zijn Italiaanse club Como, waar hij deze zomer tekende.

Varane worstelde de laatste jaren met slepende blessures. Zowel bij Real Madrid en Manchester United als bij Como moest hij veel wedstrijden missen. Momenteel kampt Varane met een knieblessure.

Zijn hoogtijdagen beleefde de atletische centrale verdediger in zijn tien jaar bij Real Madrid, waar hij tussen 2013 en 2018 vier keer de Champions League won. In de zomer van 2018 won Varane als basisspeler met Frankrijk het WK in Rusland.

Varane deed namens Frankrijk mee aan vier eindtoernooien en speelde in totaal 93 interlands. Hij maakte daarin vijf goals.